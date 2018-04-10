الاتحاد يتأهل إلى ربع نهائي مسابقة الكأس لكرة القدم.





طرابلس 10 أبريل 2018 (وال)- تأهل فريق الاتحاد إلى الدور ربع النهائي

من مسابقة الكأس لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الشط بهدفين مقابل هدف،

في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب طرابلس الدولي، ضمن

منافسات الدور الـ16.

افتتح فريق الشط التسجيل عن طريق لاعبه "أدهم التومي" في الدقائق

الأولى لشوط المباراة الثاني، وعدل النتيجة لفريق الاتحاد لاعبه "محمد

الطبال" من ضربة جزاء في الدقيقة (68)، ومع اقتراب انتهاء زمن المباراة

الأصلي، استطاع اللاعب "مؤيد القريتلي" إضافة الهدف الثاني والفوز

بالمباراة في الدقيقة (88) .

وستجمع منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ليبيا فرق الأندية

المتأهلة حسب الجدول التالي :.

- الأهلي بنغازي × الهلال.

- الأهلي طرابلس × المحلة.

- الاتحاد × الأخضر.

- الخمس يقابل الفائز في مباراة فريقي خليج سرت والاتحاد المصراتي، التي

ستقام الخميس بملعب المرج.

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