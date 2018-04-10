وفد من مجلس مشايخ واعيان ترهونة يزور مدينة الزاوية



ترهونة 10 ابريل 2018 (وال)-قام وفد يمثل مجلس مشايخ واعيان قبائل ترهونة وكافة مكونات بلدية ترهونة صباح اليوم الثلاثاء بزيارة الى مدينة الزاوية .

وتهدف الزيارة الى مناقشة التأكيد على لم الشمل وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال وضع مقترحات لحلحلة الاشكاليات العالقة في الوضع الراهن في ليبيا ووضع مصلحة الوطن هي الاولى .

وعقب اللقاء مع المشائخ والاعيان في الزاوية تم تجديد التأكيد



على ان ليبيا وطن واحد لا يقبل التقسيم ولا المساومة عليه .

ونشر مبدأ المصالحة الوطنية بين كافة الليبيين دون إقصاء أو تهميش .

ودعوة كافة القبائل والمدن الليبية لبذل مزيد من الجهود لتجنيب نشوب الاشتباكات المسلحة ونزع فتيل الفتن بينهم

والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين بالداخل والخارج .

ودعا الوفدان مجلسي النواب والدولة تحمل مسئوليتهما السياسية ، وذلك بضرورة التوافق وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي بالدولة من أجل إرساء الاستقرار .

دعوة جميع وسائل الإعلام إلى نشر ثقافة العفو والتسامح والابتعاد عن تبني خطاب الكراهية .

وطالب الوفدان الجهات المسئولة عن ملف السجناء في كافة ربوع ليبيا بمعالجته قانونيا ، وبإطلاق سراح أبناء الزاوية الذين تم اعتقالهم بالمملكة السعودية .

وجدد الوفدان التاكيد بالعمل على توحيد مؤسستي الجيش والشرطة وأن يكون ولاؤهما لله ثم للوطن وهو استحقاق لا يحتمل التأجيل .

وبالإسراع في إنجاز الاستفتاء على الدستور .



كما اتفق الوفدان على رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والمفسدين في البلاد الذين يمارسون الحرابة والسطو وتهريب الثروات لخارج البلاد والممارسين للهجرة غير الشرعية .

(وال)











