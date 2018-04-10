معيتيق يبحث مع سلامة اخر التطورات في ليبيا .الثلاثاء ، 10-04-2018 - 20:09:00

طرابلس 10 ابريل 2018 (وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد عمر معيتيق"، ظهر اليوم الثلاثاء مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا السيد "غسان سلامة".

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء آخر التطورات على الساحة الليبية.
كما استعرض الاجتماع أهم خطوات المرحلة القادمة وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد.

وأكد سلامة للسيد النائب بأن الملف الليبي سيكون الأبرز عند لقائه القادة والزعماء العرب خلال حضوره القمة العربية في الرياض.
(وال)

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