إلغاء مئات الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب إضراب عام .





برلين 10 ابريل 2017(وال) - أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة

"لوفتهانزا" أنها ستلغي مئات الرحلات بعد إعلان عمال وموظفي القطاع العام

في ألمانيا إضرابا تحذيريا للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وقالت الشركة ألغيت عدة مئات من الرحلات الجوية من المطارات الألمانية

الرئيسية اليوم الثلاثاء على خلفية إضراب للقطاع العام. وسيتأثر حوالي 90

ألف مسافر بهذا الإلغاء. فبدلاً من ألف و600 رحلة إلى المطارات في

فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن، ستنطلق 800 رحلة فقط، وفقاً لبيان

لشركة لوفتهانزا. كما تم إلغاء 58 رحلة طيران عابرة للقارات.

وقالت لوفتهانزا إن الخدمات ستعود الى طبيعتها غدا الأربعاء بعد انتهاء

الإضراب الذي سيشمل الطواقم الأرضية وعمال مطافئ المطار الذين سيوقفون

العمل بين الساعتين الخامسة صباحا والسادسة مساء بالتوقيت المحلي.