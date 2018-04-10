رئيس كوريا الشمالية يعلن عن اجراء حوار مع أمريكا بيونغ يانغ 10 ابريل 2018 (وال) - أعلن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون للمرة الاولى عن اجراء حوار مع الولايات المتحدة بينما تجري الاستعدادت لعقده قمة تاريخية مع دونالد ترامب.



وجاء الاعلان عن هذا اللقاء الذي لم يحدد موعده ولا مكان انعقاده بعد عرض

نقله الى واشنطن مستشار الامن القومي للرئاسة الكورية الجنوبية شونغ اوي

يونغ الذي كان التقى كيم جونغ اون قبل ايام.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء ان كيم جونغ اون

ناقش مع كبار مسؤولي حزب العمال الحاكم "تطور العلاقات بين الشمال

والجنوب وآفاق الحوار بين أمريكا وكوريا الشمالية .

وكانت واشنطن فاجأت المراقبين عندما أعلنت الشهر الماضي موافقتها على

عقد اول قمة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي

كيم جونغ اون قبل نهاية مايو.