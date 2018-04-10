لبنان يرفع شكوى لمجلس الأمن لاستخدام العدو الإسرائيلي أجواءه لضرب سوريا.





بيروت 10 ابريل 2018 (وال) - أعلنت وزراة الخارجية اللبنانية، اليوم

الثلاثاء، أنها سوف تتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص

استعمال الاسرائيليين الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.

وأدانت الخارجية اللبنانية، الغارات التي تعرضت لها سوريا مجددت تأكيدها

بوجوب عدم استعمال الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا .

وكان بيان للجيش اللبناني امس ذكر أن "4 طائرات حربيّة تابعة للعدو

الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر، غرب مدينة جونيه شمال

بيروت، باتجاه الشرق، وصولاً إلى مدينة بعلبك، ثمّ غادرت الأجواء من نفس

المكان.