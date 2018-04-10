المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تتابع بقلق الوضع في قطاع غزة .





بروكسل 10 أبريل 2018 (وال) - قالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة

الجنائية الدولية إنها تتابع بقلق بالغ اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي

الرصاص والغازات السامة على المتظاهرين الفلسطيين الذين تظاهرو في قطاع

غزة قي ذكرى يوم الارض أواخر الشهر الماضي.

وأشارت بنسودا في بيان صحفي إلى التقارير التي أفادت باستشهاد 27

فلسطينيا وإصابة أكثر من ألف بجراح، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال

الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي والغازات السامة على المتظاهرين.

وقالت المدعية العامة إن العنف ضد المدنيين في وضع، مثل السائد في غزة،

قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت بنسودا أن مكتبها سيواصل مراقبة الوضع عن كثب وسيسجل أي حالة تحريض

على استعمال القوة بشكل غير قانوني أو اللجوء إليها.