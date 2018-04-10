سبعة قتلى من عناصر حزب العمال الكردستانيفي غارات بشمال العراق .الثلاثاء ، 10-04-2018 - 15:37:00



إسطنبول 10 أبريل 2018 (وال) - أعلنت وكالة أنباء "الأناضول" اليوم
الثلاثاء عن مقتل سبعة عناصر من جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة في
غارات جوية شنها الطيران التركي جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق .
ووقالت الوكالة أن المقاتلات التركية قصفت أمس ولاية شيرناق التركية،
الواقعة على الحدود مع العراق، وكذلك منطقتي زاب وهاكورك العراقيتين.
وكانت القوات التركية قد أعلنت شن هجوم عسكري بشمال العراق لطرد
المقاتلين الأكراد من الأراضي القريبة من حدودها.

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