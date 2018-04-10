الشرطة الايطالية : القبض على ( 770 ) بتهمة الاتجار بالبشر العام الماضي .





روما 10 ابريل 2018 ( وال )-أعلنت الشرطة الايطالية اليوم الثلاثاء

أنها ألقت ، خلال عام 2017 ، القبض على ( 770 ) شخصًا في عمليات ضد

تنظيمات إجرامية لتهريب المهاجرين عن طريق البحر ، تتم عادة في الساعات

الاولى من رسو قوارب الهجرة غير النظامية على الشواطئ الايطالية.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن بيانات صدرت تزامنا مع

إحتفالات الشرطة بالذكرى السنوية الـ66 لإنشائها ، فإن عام 2016 شهد (

341 ) عملية اعتقال بحق أشخاص ضالعين في عمليات الاتجار بالبشر.

كما أفادت البيانات بأن مكاتب الهجرة التابعة للشرطة نفذت عمليات

إبعاد من إيطاليا طالت 22 ألف وخمسمائة مواطن أجنبي ، من بينهم أوروبيون

.

وشملت هذه العمليات ( 6.849 ) حالة طرد قسري ، من ضمنها إبعاد ( 33 )

أجنبيا لدواع تتعلق بأمن الدولة أو الصلة بتنظيمات إرهابية.

كما ذكرت الشرطة أنها رفضت دخول عشرة آلاف و ( 226 ) أجنبي إلى

البلاد عبر الحدود في عام 2016، بينما ارتفع عدد المبعدين في عام 2017

إلى ( 11.805) .

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