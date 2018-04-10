الملتقى الوطني الليبي يعقد اليوم جلسة في ابي سليم بطرابلس وأخرى في القطرون .





طرابلس 10 ابريل-2018 (وال)- تتواصل في عدد من المدن في ليبيا اعمال

الملتقى الوطني الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والذي

كان قد انطلق الخميس الماضي من زواره وبنغازي .

فقد عقدت في قاعة ريكسوس بمنطقة ابوسليم اليوم جلسة للملتقى حضرها

المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة والقى

غسان سلامة كلمة في الملتقى اشار في مستهلها الى انه في الوقت الذي تعقد

فيه الجلسة في أبي سليم هناك الآن اجتماع في القطرون ،مشيرا الى ان

جلسات الملتقى تنتقل في كل ليبيا دون استثناء أو إقصاء وهو تأكيد على

وحدة التراب الليبي.

وقال سلامة " نتعهد اثناء حضورنا ومشاركتنا في الملتقيات ليس فقط

بالاستماع إليكم، نتعهد ونلتزم بأننا سنرفع تطلعاتكم إلى أعلى المؤسسات

الدولية، إلى مجلس الأمن حتى يُسمع صوتكم في كل عواصم العالم.

(وال)