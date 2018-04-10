رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراته يستقبلون رئيس شركة " أرثوميديكا " الإيطالية المتخصصة في مجال صناعة وتركيب الأطراف الصناعية .







مصراته 10 أبريل 2018 ( وال ) - استقبل رئيس وأعضاء المجلس

البلدي مصراته بمقره رئيس شركة " أرثوميديكا " الإيطالية المتخصصة في

مجال صناعة وتركيب الأطراف الصناعية السيد " ماسيمو بولين " ، أحد أعضاء

منظمة " كونفابي بادوفى" التي تضم في عضويتها أكثر من ألفي مؤسسة عاملة

في جل المجالات الصناعية والاقتصادية والتنموية والإنشاءات والإستشارات

والمجالات الطبية والتدريب ، وذلك ضمن جولة تقوم بها الشركة والمنظمة

لليبيا.

وتأتي هذه الزيارة برعاية المنطقة الحرة مصراته، حيث رافق الضيف في

هذه الزيارة عن المنطقة الحرة كل من " يوسف أبوشيبة " مدير عام الإدارة

العامة للإستثمار، و"علاء الدين بابا " مدير إدارة التسويق ونخبة من

المختصين.

ونوه رئيس المجلس بأهمية مثل هذه الزيارات للتعرف على الفرص المتاحة

لإيجاد شراكة حقيقية مع الشركات الإيطالية تنطلق من أرضية صلبة بمعية

السلطات المحلية، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة بالبلدية، مشيراً

في كلمته إلى الصورة الطيبة التي قدمتها الحكومة الإيطالية في التعاون في

محاربة الإرهاب، والرغبة الجادة في المساهمة في إستقرار ليبيا لإتاحة

الفرصة لمثل هذه اللقاءات البناءة .

وقدم السيد " ماسيمو " بالمناسبة لمحة موجزة عن أنشطة الشركة

والمنظمة، ملخصاً نتيجة هذه الزيارة لليبيا وهي التاسعة والأولى لمدينة

مصراته ، وقد أتفق على جملة من الإجراءات من خلالها سيتم إرساء بعض

المنطلقات للتعاون في شتى المجالات .

وحضر اللقاء رئيس وأعضاء المجلس البلدي ، ورئيس المجلس

الإستشاري بالبلدية الذين قدموا للسيد " ماسيمو " تذكار لبلدية مصراته

آملين أن تكون هذه الزيارة إنطلاقة حقيقية لتعاون مثمر .



( وال )