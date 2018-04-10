انخفاض الذهب مع تجدد الإقبال على المخاطرة.





بنجالورو 10 ابريل 2018 (وال) - بدد الذهب مكاسبه المبكرة ليهبط بعدما

تعهد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" اليوم الثلاثاء بخفض الرسوم الجمركية

على واردات سلع معينة مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن الخلاف التجاري

المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وتعهد "شي" بانفتاح أكبر لاقتصاد الصين وخفض الرسوم الجمركية على

واردات من بينها السيارات. ودفعت تصريحاته لمكاسب للأسهم الأمريكية في

التعاملات الآجلة والدولار والأسهم الأسيوية.

وأضعف ذلك الإقبال على الذهب المقوم بالدولار وتنامي الإقبال على

المخاطرة.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 70ر1334 دولار

للأوقية،بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في نحو أسبوع عند 12ر1338 دولار في وقت

سابق في الجلسة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 2ر0 بالمئة إلى

80ر1337 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 2ر0 بالمئة إلي 48ر16 دولار للأوقية . وصعد البلاتين

2ر0 بالمئة إلى 5ر933 دولار للأوقية ، بعد أن كسب اثنين بالمئة في الجلسة

السابقة، وهي أكبر زيادة في نحو شهرين.

وزاد البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 933 دولارا للأوقية وكان قد صعد ثلاثة

بالمئة يوم الاثنين، وهى أعلى زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ 12 يناير

.



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