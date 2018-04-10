الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 10 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة على المناطق الساحلية هذا

اليوم ، بينما تسجل إرتفاع على أغلب مناطق ليبيا ، خاصة على مناطق الشمال

الشرقي يوم الغد .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط

امطار خفيفة ومتفرقة مساء اليوم على بعض المناطق ، والرياح شرقية إلى

جنوبية شرقية تتحول تتدريجيا إلى جنوبية غربية نشطة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (17-23) درجة مئوية على المناطق الساحلية

وتتراوح مابين(30-35) درجة مئوية على المناطق الداخلية.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية ، ودرجات الحرارة

القصـوى تتـراوح مابين(22-29) درجة مئوية تحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية

فجنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار مع ارتفاع

ملحوظ في درجات الحرارة يوم الغد وقد تصل الى(41) درجة مئوية على بعض

المناطق .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة

السرعة احيانا مما تسبب فى اثارة الاثربة والرمال ، ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (36-41) درجة مئوية وتسجل انخفاض يوم الغد خاصة على

غدامس والحمادة .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى

جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (36 -41) درجة مئوية .

( وال )