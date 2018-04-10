نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 10 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والريح شرش يتحول تدريجيا

الى شرقي سرعتها مابين (05-20)عقدة تصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد

من الخمس الى مصراتة هذا اليوم وعلى ساحل زوارة وطرابلس ظهر الغد ،

وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر، والبحر خفيف الموج الى

قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (14- 16) درجة مئوية ،

والرؤيـة جيدة .

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ، والريح شلوق بشكل عام

يتحول الى شرش على ساحل الخليج وبنغازي ويكون شرقي الى باش على ساحل شحات

سرعتها مابين (10 - 20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد

من الخليج الى شحات ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50) متر

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (16-

17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة .



(وال)