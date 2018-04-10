نشرة الصيد البحري المتوقعة
على ساحل ليبيا .
الثلاثاء ، 10- 04- 2018 - 11:59:00
طرابلس 10 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والريح شرش يتحول تدريجيا
الى شرقي سرعتها مابين (05-20)عقدة تصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد
من الخمس الى مصراتة هذا اليوم وعلى ساحل زوارة وطرابلس ظهر الغد ،
وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر، والبحر خفيف الموج الى
قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (14- 16) درجة مئوية ،
والرؤيـة جيدة .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد ، والريح شلوق بشكل عام
يتحول الى شرش على ساحل الخليج وبنغازي ويكون شرقي الى باش على ساحل شحات
سرعتها مابين (10 - 20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد
من الخليج الى شحات ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.50) متر
البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (16-
17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة .
(وال)