بحث أوضاع الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية .





طرابلس 10 ابريل 2018( وال )-ناقش المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس

ادارة المؤسسة الوطنية للنفط أمس الوضع العام الذي تمر به الشركة

الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية والمشاكل والتحديات التي تواجهها

وسبل دعمها في هذه الظروف الاستثنائية.

كما تم مناقشة استعدادات الشركة الوطنية لتموين الحقول لشهر رمضان

المبارك وتوفير جميع المتطلبات التموينية للعاملين بقطاع النفط .

وأكد المهندس مصطفى صنع الله خلال هذا الاجتماع حرص مجلس ادارة

المؤسسة الوطنية للنفط على العمل والاسراع وبذل الجهد لتوفير كل سبل

الراحة للعاملين بالحقول والموانئ النفطية في هذا الشهر المبارك.

وشدد صنع الله على ضرورة رفع مستوى الخدمات التموينية والمواصفات

الصحية وجودة المنتجات التي تقدمها الشركة للعاملين بها .

حضر الاجتماع عضوي مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط بلقاسم شنقير و

العماري محمد العماري و مدير عام الشؤون المالية بلعيد سالم ورئيس لجنة

إدارة الشركة بالوكالة "عبدالقادر دخيل " وعدد من مدراء الادارات

بالمؤسسة والشركة .

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