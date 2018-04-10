الملف الليبي ضمن الملفات التي ستناقشها القمة العربية المقبلة بالمملكة العربية السعودية .







طرابلس 10 ابريل 2018( وال )- قال المتحدث الرسمي باسم

الامين العام للجامعة العربية " محمود عفيفي " ان القمة العربية المقرر

عقدها في المملكة العربية السعودية الاحد المقبل ستناقش عددا من الملفات

المهمة من بينها الأزمة الليبية ، ومكافحة الارهاب " بالاضافة إلى

القضايا الاقتصادية والاجتماعية .

وأشار المتحدث إلى ان الجامعة العربية منخرطة بشكل واضح في

الملف الليبي ، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مبعوث الامين العام

للجامعة العربية إلى ليبيا " صلاح الدين الجمالي "مع الاطراف الليبية

للتوصل إلى توافق بشأن اتفاق الصخيرات .

كما اكد ان هناك تنسيقا مستمرا بين الامانة العامة للجامعة العربية ،

والمبعوث الاممي إلى ليبيا " غسان سلامة ".



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