الملف الليبي ضمن الملفات التي ستناقشها القمة
العربية المقبلة بالمملكة العربية السعودية .
الثلاثاء ، 10- 04- 2018 - 11:16:00
طرابلس 10 ابريل 2018( وال )- قال المتحدث الرسمي باسم
الامين العام للجامعة العربية " محمود عفيفي " ان القمة العربية المقرر
عقدها في المملكة العربية السعودية الاحد المقبل ستناقش عددا من الملفات
المهمة من بينها الأزمة الليبية ، ومكافحة الارهاب " بالاضافة إلى
القضايا الاقتصادية والاجتماعية .
وأشار المتحدث إلى ان الجامعة العربية منخرطة بشكل واضح في
الملف الليبي ، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مبعوث الامين العام
للجامعة العربية إلى ليبيا " صلاح الدين الجمالي "مع الاطراف الليبية
للتوصل إلى توافق بشأن اتفاق الصخيرات .
كما اكد ان هناك تنسيقا مستمرا بين الامانة العامة للجامعة العربية ،
والمبعوث الاممي إلى ليبيا " غسان سلامة ".
( وال )