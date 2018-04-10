زلزال بقوة 4.الثلاثاء ، 10-04-2018 - 11:01:00

7 درجات يضرب وسط إيطاليا .

واشنطن 10 ابريل 2018 ( وال ) - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس
ريختر فجر اليوم الثلاثاء وسط إيطاليا، بحسب ما أفاد مركز المسح
الجيولوجي الأمريكي، الذي يرصد النشاط الزلزالي في كل أنحاء العالم.
ووقع الزلزال في تمام الساعة 05.11 بالتوقيت المحلي (03.11 بتوقيت
جرينتش) على عمق خمس كليومترات، ليشعر به سكان بلدة كاميرينو، التي
يقطنها نحو 10 آلاف شخص والتابعة لمدينة ماشيراتا في إقليم ماركي.
وعادة ما تشهد هذه المنطقة بإيطاليا نشاطا زلزاليا ضخما.
وأسفر أحد هذه الزلازل في 24 أغسطس 2016 عن مصرع نحو 300 شخص في وسط
البلاد.

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