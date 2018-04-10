منصة صبراته البحرية تتعرض لحادث بسيط دون وقوع أي إصابات .





طرابلس 10 ابريل 2018 (وال)- ذكر مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط ان منصة

صبراته البحرية تعرضت الاحد على تمام الساعة 18:38 الى حادث بسيط نتيجة

لتصادم السفينة Safe Swift التابعة لشركة تكنيب المقاول المنفذ لعمليات

الربط والصيانة لبحر السلام المرحلة الثانية مع المنصة .

واوضح المصدر ان أي من العاملين لم يتعرض في المنصة أو في السفينة لأي

إصابات حيث عقد اجتماع بالمنصة ضم مختصين من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة

مليته للنفط والغاز، تم من خلاله استعراض الحادث وتكليف شركة تفتيش

عالمية متخصصة في هذا المجال لتقييم الحادث وتقديم تقرير عاجل بالخصوص.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن برنامج اعمال الربط والصيانة بين يومي 2

و18 ابريل 2018 مستمر حسب الجدول الزمني المعد لذلك وبدون اَي تأخير.

(وال)