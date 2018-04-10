انعقاد المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء .









شرم الشيخ 10 أبريل 2018 (وال)- تنطلق الأحد المقبل أعمال

المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية تحت شعار

"المستقبل يبدأ الآن" والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية،

والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء

بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة

العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 – 17 أبريل الجارى .

وصرح الدكتور " ناصر القحطاني " مدير عام المنظمة أن المؤتمر الذي سيقام

بمدينة شرم الشيخ يهدف إلى بيان أهمية الحوكمه الأطر التشريعية

والتنظيمية والرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة

الطبية وتعزيز الرقابة عليها ، ودعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء

والأجهزة الطبية وحماية المستهلك العربي من خلال أطر تشريعية ونظم رقابية

تضمن سلامة الغذاء وسلامة الدواء.

من جهته قال الدكتور" عادل السن " مستشار المنظمة - رئيس اللجنة

التنظيمية أن المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية ،

يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ، ويهدف إلى تعزيز الجهود

العربية المشتركة لضمان سلامة الغذاء وسلامة الدواء والأجهزة الطبية.

واضاف أن عدد الخبراء المشاركين في المؤتمر وصل إلى 78 خبير ومتحدث في

القطاعات الثلاث الدواء والغذاء والأجهزة الطبية من 16 دولة عربية و13

دولة أجنبية ، بالإضافة إلى مشاركة العديد من ممثلي وزارات الصحة العربية

من السعودية، والامارات ، وليبيا ، ومصر، وسلطنة عمان، والمغرب،

والجزائر، والأردن، الكويت، واليمن، والسودان، والعراق، وتونس، والبحرين،

وفلسطين).

وأكد الدكتور" السن " على أن اللجنة العلمية حرصت على تنوع وثراء

أوراق العمل المقدمة في المؤتمر الذي يناقش ضمن محاوره أهمية الحوكمة

والأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية ، في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء

والدواء والأجهزة الطبية، وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الغذاء

وصناعة الدواء والأجهزة الطبية، وبناء منصة تشاركية، لعرض التجارب

الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول العربية، والسعي نحو تحقيق الأمن

الغذائي والدوائي العربي وإتاحتهما وتوافرهما، وإحداث نقلة نوعية في

التعاون والتكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الثقة

بينهما، وإنشاء شبكة عربية للدواء والأجهزة الطبية، وتشجيع الابتكار

والإبداع وريادة الأعمال.

ويعتبر المؤتمر فرصة للتواصل مع مسؤولي الرقابة والإشراف على الدواء،

ومسؤولي التسجيل الدوائي بوزارات الصحة، وكذلك بين مسؤولي الرقابة على

الغذاء وجودته بهيئات الغذاء ووزارات الزراعة التجارة والصناعة بالدول

العربية، فضلاً عن عرض المشكلات الخاصة بالتصنيع أو التسويق، وصولاً إلى

توصيات تسهم في حل تلك المشكلات .



( وال )