امريكا تنشر 1600 عسكري على الحدود مع المكسيك.





واشنطن 10 أبريل2018 ( وال) - تعتزم الولايات المتحدة نشر نحو 1600 جندي

من قوات الحرس الوطني على حدودها مع المكسيك تنفيذا لأمر الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأعلنت ولاية تكساس إرسال 250 عنصرا إلى الحدود وتعهدت برفع العدد

إلى ألف خلال الأسابيع القادمة.

من جانبها، نشرت أريزونا أمس 225 عنصرا على الحدود وسينضم إليهم اليوم

113 آخرين، ليصبح العدد 338.

وتعهدت نيو مكسيكو بنشر 80 عنصرا خلال هذا الأسبوع كدفعة أولى من كتيبة

سيبلغ قوامها 250 فردا.

وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه يريد إرسال ما بين ألفين وأربعة

آلاف عنصر لحماية الحدود.

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