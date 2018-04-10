أسهم أوروبا ترتفع في التعاملات المبكرة.





ميلانو 10 أبريل 2018 (وال)- ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات

المبكرة اليوم الثلاثاء بقيادة المكاسب التي حققتها أسهم باير بعد تقرير

عن أن الولايات المتحدة وافقت على استحواذها على مونسانتو بينما صعد قطاع

السلع الفاخرة بفعل نتائج قوية لشركة إل.في.إم.إتش.

وارتفع سهم باير 4.3 بالمئة وكان من بين أكبر الأسهم الرابحة بعد أن ذكرت

صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية ستسمح للمجموعة

الألمانية المتخصصة في الأدوية والمبيدات الحشرية بالاستحواذ على

مونسانتو في صفقة بقيمة 62.5 مليار دولار.

وصعد سهم إل.في.إم.إتش خمسة بالمئة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بعد أن

حققت الشركة نموا أكبر من المتوقع في المبيعات خلال الربع الأول بدعم من

زيادة الإقبال في الصين على السلع الفاخرة.

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