ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال بانحسار خلاف تجاري بين الصين وأمريكا.





سنغافورة 10 ابريل 2018 (وال) - زادت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة

اليوم الثلاثاء لتواصل المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة

بفضل آمال بحل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين دون إلحاق أضرار

كبيرة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من ذلك تظل الأسعار ضمن النطاقات التي سجلتها في الآونة

الأخيرة في الوقت الذي لا تزال فيه أسواق النفط تواجه وفرة في المعروض

تفرض ضغوطا على المنتجين لكي يبقوا أسعارهم تنافسية بهدف عدم خسارة حصة

سوقية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 62ر69 دولار

للبرميل بزيادة 96 سنتا، أو ما يعادل 4ر1 بالمئة، مقارنة مع سعر الإغلاق

السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31ر64 دولار

للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو ما يعادل 4ر1 بالمئة.

تأتي المكاسب بعد ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة في أسعار النفط يوم

الاثنين في تعاف من انخفاض بلغ اثنين في المئة يوم الجمعة.

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد يوم الثلاثاء بفتح اقتصاد بلاده

بصورة أكبر وخفض الرسوم الجمركية على الواردات في خطاب تبنى لهجة تصالحية

بشأن التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار الخام تداولات متقلبة في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف من

نزاع تجاري طويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم وعدم اليقين بشأن

التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

وبعيدا عن النزاع التجاري، فإن أسواق النفط قلقة من احتمال تجديد

عقوبات أمريكية على بعض كبار منتجي الخام.



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