الاتحاد الدولي للصحفيين يدين قتل قوات الاحتلال صحفيا فلسطينيا.





بروكسل 10ابريل 2018 (وال) - دان الاتحاد الدولي للصحفيين الاثنين قيام

قوات الجيش الاسرائيلي بقتل المصور الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى وجرح

آخرين في قطاع غزة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إننا

ننضم إلى زملائنا الفلسطينيين الذين تم استهدافهم بشكل غير قانوني لمجرد

قيامهم بعملهم".

وأضاف: "إن الاتحاد الدولي للصحفيين يدين بشدة هذا الاستهداف غير المقبول

للصحفيين وحرية الصحافة في غزة من قبل القوات الإسرائيلية، ونطالب الجيش

الإسرائيلي بإجراء تحقيق مفتوح وشفاف".

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان، الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق

مفتوح وشفاف في هذه الأحداث.

وقتل مرتجى (31 عاما) الذي كان يعمل لدى شركة (عين ميديا) الإعلامية في

السادس من أبريل الجاري في شرق غزة متأثرا بجراح جراء نيران قناص

إسرائيلي أثناء تغطيته لمظاهرات مسيرة (العودة الكبرى).

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