وكيل الشؤون العلمية بجامعة بنغازى يؤكد تذليل الصعوبات أمام الطلاب وأعضاء هيأة التدريس.









بنغازى 10 أبريل 2018 (وال)- قال وكيل الشؤون العلمية بجامعة

بنغازى الدكتور" أسامة البرعصي " إنه تم اعتماد ما يقارب من 3000 تعاقد

لأعضاء هيأة التدريس في الجامعة، وإنجاز ملف تسجيل الطلاب حاملي الشهادة

الثانوية للعام 2016 – 2017 . م .

ووصف الدكتور" البرعصي " تعاقد إدارة الجامعة مع أعضاء هيأة التدريس

بالخطوة جادة ، والعمل على تسهيل وتوفير مستحقات أعضاء هيأة التدريس،

بالإضافة لإنجاز الملف العالق على مكتب الشؤون العلمية والخاص بتسجيل

الطلاب حاملي الشهادة الثانوية .

وأكد أنه كوكيل للشؤون العلمية بجامعة بنغازى عازم على تذليل الصعوبات

كافة أمام الطلاب وأعضاء هيأة التدريس في الجامعة .



( وال - بنغازى )