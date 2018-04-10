وكيل الشؤون العلمية بجامعة بنغازى يؤكد تذليل الصعوبات أمام الطلاب وأعضاء هيأة التدريس.الثلاثاء ، 10-04-2018 - 10:27:00





بنغازى 10 أبريل 2018 (وال)- قال وكيل الشؤون العلمية بجامعة
بنغازى الدكتور" أسامة البرعصي " إنه تم اعتماد ما يقارب من 3000 تعاقد
لأعضاء هيأة التدريس في الجامعة، وإنجاز ملف تسجيل الطلاب حاملي الشهادة
الثانوية للعام 2016 – 2017 . م .
ووصف الدكتور" البرعصي " تعاقد إدارة الجامعة مع أعضاء هيأة التدريس
بالخطوة جادة ، والعمل على تسهيل وتوفير مستحقات أعضاء هيأة التدريس،
بالإضافة لإنجاز الملف العالق على مكتب الشؤون العلمية والخاص بتسجيل
الطلاب حاملي الشهادة الثانوية .
وأكد أنه كوكيل للشؤون العلمية بجامعة بنغازى عازم على تذليل الصعوبات
كافة أمام الطلاب وأعضاء هيأة التدريس في الجامعة .

( وال - بنغازى )

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