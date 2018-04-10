إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطارات ألمانية بسبب إضراب عام .





فرانكفورت 10 أبريل 2018 ( وال ) - اضطرت المطارات الألمانية الرئيسية

إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب عام يتعلق بالمطالبة بزيادة

الأجور.

وقالت نقابة العمال الألمانية إن موظفي الحركة الأرضية ودعم العملاء

وبعض خدمات إطفاء الحريق في المطار سيتأثرون بالإضراب الذي يجري لمدة يوم

واحد.

فيما انتقدت رئيسة شؤون الموظفين في لوفتهانزا بيتينا فولكينز تصاعد

الخلاف حول رواتب القطاع العام، مشيرة إلى أن شركة الطيران نفسها لم تكن

متورطة في النزاع.

يشار إلى أن النقابات الألمانية تسعى للحصول على زيادات الأجور بنسبة

6% لحوالي 3ر2 مليون عامل في القطاع العام.