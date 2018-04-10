حملة طبية تطوعية لطلاب المدارس بسرت .





سرت 10 ابريل 2018 ( وال )- بدأت بسرت الحملة التطوعية الطبية للكشف

على طلاب المدارس التعليمية بمدينة سرت بالتعاون مع مراقبة تعليم سرت .

وقال منسق الحملة الدكتور " حسين الكاسح " لمراسل وكالة الانباء

الليبية بسرت أن الحملة يشارك فية اطباء استشاريون واخصائيون ليبيون . وأوضح منسق الحملة أنهم بعد الكشف الطبي على طلاب مدرستى سرت

المركزية والجيل الجديد لاحظ الاطباء وجود بعض المشاكل الصحية التى يعانى

منها الطلاب فى امراض الحساسية الجلدية والتهابات الصدر والعظام وتم

منحهم العلاجات اللازمة لهم .

واضاف أن الحملة تستهدف اثنا عشر مؤسسة تعليمية بسرت المدينة كمرحلة

اولى

...(وال سرت)...