بلدية أجدابيا تستعد لاحتضان ملتقى لم شمل الليبيين .





بنغازى10 أبريل 2018 (وال بنغازى) - تعتزم بلدية أجدابيا احتضان ملتقى لم

شمل الليبيين في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أبريل الجاري .

وقال مدير مكتب رئيس المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ وحكماء أجدابيا الكبرى

السيد عبد الرحيم حلوم إن الملتقى سيضم كل المدن الليبية من الشرق والغرب

والشمال والجنوب ، وسيكون ملتقى شامل للمصالحة .

وأوضح حلوم أنه سيتم على هامش الملتقى اقامة مهرجان شعبي كبير يضم كافة

التركيبات والشرائح بما فيها المرأة،وتقديم فقرات للشعر الشعبي

والموسيقى والفنون الشعبية وعرض المقتنيات الشعبية ومهرجانً للفروسية

والألعاب الشعبية .





( فرع وال بنغازى ) .