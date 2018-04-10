شركة الكهرباء تنظم لقاءً حول “ الاستنتاجات الخاصة بحوادث الإظلام التام خلال عام 2017” .









بنغازى 10 أبريل 2018 (وال )- نظمت الشركة العامة للكهرباء والطاقات

المتجددة لقاء عمل حول “ الاستنتاجات الخاصة بحوادث الإظلام التام

الحادثة خلال صيف 2017 م” .

وتم خلال اللقاء الذي أقيم بمقر الإدارة العامة للتحكم ، بهدف مواجهة

الذروة الصيفية القادمة ، عرض مرئي يتناول ظاهرة تآخر تعافي الجهد

الكهربائي عقب حدوث إعطاب بشبكة النقل ، خاصة خلال فترة أحمال الذروة

الصيفية .

كما تناول اللقاء مناقشة بعض الحلول المقترحة لمعالجتها والحد من تأثيرها

على أداء الشبكة العامة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالإضافة إلى

فتح باب النقاش الذي شارك فيه عدد من المديرين العامين، والمستشارين في

الشركة، ومديري الإدارات والدوائر، إلى جانب عدد من مهندسي التحكم الوطني

والجهوي الغربية والشرقية، ولفيف من المهتمين بهذا المجال .



( وال - بنغازى )