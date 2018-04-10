مفوضية كشاف غريان تحيي اليوم الوطني للبيئة .





غريان 10 أبريل 2018 ( وال ) - أحيت حلقة الجوالة بمفوضية كشاف غريان

بالتنسيق مع حلقة الجوالة بالمفوضية العامة للكشاف اليوم الثلاثاء اليوم

الوطني للبيئة الذي يصادف 10 أبريل من كل عام .

وقامت فرق الكشافة بمفوضية كشاف غريان بحملة نظافة واسعة للشوارع

الرئيسية وسط المدينة ، بالإضافة إلى تقليم الأشجار وتنظيف الحدائق

العامة وصيانة لأجزاء من السياج المحيط بها ، وغرس عدد من الشتول أمام

المباني العامة .

وقال مفوض عام مفوضية كشاف غريان "أحمد جموم" في تصريح لوكالة

الأنباء الليبية بأن إحياء اليوم الوطني للبيئة يأتي هذا العام بالتنسيق

مع حلقة الجوالة بالمفوضية العامة للكشاف لتنظيم حملات نظافة وتزيين

للشوارع في مختلف المدن الليبية ، وبمشاركة أكثر من ( 1000 ) كشاف من

مختلف المفوضيات .

...(وال غريان)...