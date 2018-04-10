الحرس البلدي بمدينة أجدابيا يحيي اليوم العالمي لحماية المستهلك .









إجدابيا 10 أبريل 2018 (وال)- أقيم بساحة مقر الحرس البلدي

بمدينة أجدابيا المعرض السنوي الأول لحماية المستهلك بحضور كلا من وكيل

بلدية أجدابيا ورئيس نقابة المخابز أجدابيا ومنسق قطاع الاقتصاد وإدارة

التفتيش والمتابعة بالمنطقة الوسطي ورئيس مكتب التفتيش الصحي ورئيس مكتب

المرور ومندوب عن مديرية الأمن والمنطقة العسكرية أجدابيا، ومدير شركة

الخدمات العامة ومدير شركة المياه والصرف الصحي.

واشتمل المعرض على عرض العديد من المنتجات المنتهية الصلاحية

كالمشروبات الغازية بأنواعها والمواد الغذائية والأدوية والسلع التموينية

والآلات والمعدات المستخدمة في المطاعم وفي صالونات الحلاقة والغير

مستوفيه لشروط السلامة والصحة العامة المعمول بها .

وقال مدير فرع الحرس البلدي أجدابيا عقيد " حمد بوسدرة " إن الهدف

من المعرض هو توعية المواطن وتعريفة بأهمية معرفة الصلاحية ومدى خطورة

هذه المواد المنتهية الصلاحية على السلامة وصحة الانسان .

وأضاف أن هذا المعرض كان من المفترض أن يقام في الخامس عشر من شهر مارس

الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك ، ولكن الظروف حالت

دون ذلك ، وإنه مستمر إلى ثلاثة أيام ، ومن تم سيتم إتلاف وإعدام هذه

المواد المنتهية الصلاحية في مكب الـ 18 الواقع غرب المدينة أما بالحرق

أو بالردم .



( وال - بنغازى )