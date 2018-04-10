اعتماد منطقة التنمية المحلية بجوار المجمع الصناعي بغريان.





غريان 9 أبريل 2018 – وال – أعلن المجلس البلدي غريان بأن البلدية أنهت

اعتماد منطقة التنمية المحلية الواقعة بجوار المجمع الصناعي بمنطقة

الرابطة والتي تقع على مساحة إجمالية تقدر (102) هكتار .

ودعا المجلس البلدي كافة المستثمرين والتجار الراغبين في الحصول على

قطعة أرض بهذه المنطقة لغرض إقامة نشاط صناعي التقدم بطلباتهم إلى اللجنة

المشرفة على المشروع بديوان البلدية خلال ساعات الدوام الرسمي . لافتاَ

إلى أن المستثمر سيستفيد من كل المزايا المنصوص عليها في قانون تشجيع

الاستثمار رقم (9) لسنة 2010 .

( وال غريان ) .