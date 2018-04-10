ندوة حول “ العدالة في ليبيا بين العرف والقانون” في القبة.





القبة - الجبل الأخضر 10 أبريل 2018 (وال)- نظمت مؤسسة المشكاة للتوعية

المجتمعية ، ندوة علمية حول “العدالة في ليبيا بين العرف والقانون”.

وتضمنت الندوة التي أقيمت بمقر المركز الثقافي ببلدية القبة، إلقاء

محاضرتين للتوعية بدور العرف كعامل مساعد للقانون فى ضبط الأمن والسلم

الاجتماعي، وكذلك التوعية بإيجابيات وسلبيات العرف فى ليبيا .

وقد القى المحاضر الأستاذ " حذيفة المنصوري " المحاضرة الأولى بعنوان

“العدالة ودور القانون والعرف”، والمحاضرة الثانية القاها الأستاذ" طارق

عبد المنعم " بعنوان “ القانون والعرف وتغير المجتمع من منظور

سوسيولوجي”، بالإضافة لعدة مشاركات لأعضاء الهيأة القضائية وأعيان وحكماء

بلدية القبة، وعدد من طلبة كلية القانون بجامعة عمر المختار فرع القبة .

وتخلل الندوة مداخلات ونقاش بين الحاضرين تناولت موضوع الندوة .



( وال - بنغازى )