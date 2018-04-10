مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمنطقة الجبل الغربي ينظم المهرجان السنوي.





غـريان 10 أبريل 2018 – وال – ينظـم مكتب المعـاهد الفنيـة المتوسطة

بمنطقـة الجبل الغربي المهرجان السنوي للمعاهد الفنيـة المتوسطـة للعام

الدراسـي 2017 - 2018 تحت شعار (نتعلم ونتدرب لنكون).

ويشارك في المهرجان الذي ستستمر فعالياته إلى 8 مايو 2018 حوالي ( 38

) من المعاهد الفنية المتوسطة التابعة لمكتب الجبل الغربي .

وأوضح رئيس لجنة النشاط بمكتب المعاهد الفنية المتوسطة الجبل الغربي

"عبد السلام محمد إبراهيم" لمراسل وكالة الأنباء الليبية في غريان بأن

خطة النشاط السنوي للعام الدراسي الحالي 2017 – 2018 يشارك فيها كافة

المعاهد الفنية المتوسطة التابعة للمكتب بكافة مناطق الجبل والبالغ عددها

( 38 ) مكتباً ، وتتضمن العديد من المناطق الرياضية والثقافية والأدبية ،

والرسم والتصوير والخط العربي ، وحفظ القرآن الكريم ، بالإضافة إلى

مسابقة في التربية الجمالية والتي تتطلب زيارة ميدانية لكافة المعاهد

لتقييم مستوى نظافة المبنى ، والمسطحات الخضراء والحدائق كل حسب منطقته .

وأضاف "إبراهيم" بأن خطة النشاط لهذا العام تستمر إلى 8 من شهر مايو

القادم وهو موعد المهرجان الختامي الذي تنظمه الهيئة الوطنية للتعليم

التقني لكافة المعاهد الفنية المتوسطة على مستوى ليبيا والذي سيقام

بمدينة مصراتة خلال الفترة من (8– 10) مايو 2018 .

( وال غريان ) .