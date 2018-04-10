قسم علم الحيوان بكلية العلوم يختتم معرضه السنوي في سلوق .





بنغازى10 أبريل 2018 (وال بنغازى)- اختتمت ببلدية سلوق جنوب بنغازي،

فعاليات المعرض السنوي لقسم علم الحيوان بكلية العلوم في جامعة بنغازي

فرع سلوق .

وتضمن المعرض الذي افتتح داخل قسم علم الحيوان، عديد من الأنشطة

الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى عروض مسرحية كوميدية لفرقة المسرح

الجامعي بنغازي، إلى جانب أصبوحة شعرية للشعر الفصيح والشعبي بمشاركة

نخبة من الشعراء المتميزين من بلديتي بنغازي وسلوق

وعلى هامش فعاليات المعرض، قامت اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض بتكريم

اللجنة المشرفة على مبادرة أعمار جامعة بنغازي .



(وال)