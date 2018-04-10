لجنة المصالحة المختصة بملف المصالحة بين منطقتي الزنتان والمشاشية تستأنف أعماله .









غريان 10 أبريل 2018( وال ) – استأنفت لجنة المصالحة المختصة

بملف المصالحة بين منطقتي الزنتان والمشاشية والمكونة من عدد من مجالس

التواصل الاجتماعي وأعيان ومشائخ مناطق الجبل وبني وليد وترهونة

اجتماعاتها بمدينة غريان بعد توقف استمرعِدة أشهر .

وقد استعرض أعضاء اللجنة في مستهل اجتماعهم أخر المستجدات حول

عودة أهالي منطقة العوينية إلى بيوتهم ، مؤكدين على أن الأمور تسير بشكل

حسن ، وأنه توجد بعض العقبات المتمثلة في عدد قليل من البيوت المهدمة

والمتضررة والتي تتطلب موقف جاد من الحكومة والمنظمات الدولية بوضع حل

سريع لهذه العائلات.

هذه وقد أعلن أعضاء لجنة المصالحة من منطقة بني وليد تعليق مشاركتهم في

أعمال هذه اللجنة إلى أن يتم البث في قضية اغتيال أعضاء لجنة المصالحة

الشيخين "عبد الله إنطاط" ، و"خميس سباقة " ومرافقيهما الذين تعرضوا

لعملية اغتيال خلال السنة الماضية أثناء عودتهما من اجتماع للجنة

المصالحة بمنطقة العوينية ، مطالبين زملائهم أعضاء اللجنة من باقي

المناطق بضرورة مواصلة الجهود من أجل رأب الصدع والإصلاح ذات البين في

ملف المشاشية والزنتان ، وفي أي مشكلة قد تحدث في المنطقة ، وذلك من أجل

وحدة ليبيا ، وأمن مواطنيها .

واتفق المجتمعون على أن يكون الاجتماع القادم في مدينة جادو ، وأن يحدد

موعدة قبل حلول شهر رمضان المبارك .

وقد أصدر أعضاء اللجنة في ختام اجتماعهم بياناً ترحموا فيهم على شهداء

الواجب أعضاء لجنة المصالحة الشيخين "عبد الله إنطاط" ، و"خميس سباقة"

ومرافقيهما ، كما استنكر البيان بشدة الجريمة البشعة التي طالت الأطفال

الثلاثة أبناء عائلة " الشرشاري " في مدينة صرمان ، متقدمين بأحر التعازي

والمواساة لعائلة المغدورين ولأهالي مدينة صرمان كافة ، وطالبوا أجهزة

الدولة ذات العلاقة بضرورة إظهار ملابسات هذه القضية وإنزال أشد العقوبات

بالجُناة .



( وال - غريان )