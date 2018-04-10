مستشفى الجلاء بنغازي يواصل البرنامج التدريبي للتغذية العلاجية.





بنغازي 9 أبريل 2018 (وال بنغازى) - أعلن مصدر من إدارة مُستشفى الجلاء

للجراحة والحوادث بنغازي، عن استمرار المحاضرات الأخيرة للبرنامج

التدريبي للتغذية العلاجية، بقاعة المحاضرات بالمستشفى.

وأوضح أن الجزء الأول من المحاضرة كان من إعداد طبيبة التغذية

العلاجية ورئيس قسم التغذية العلاجية دكتورة هدى الشيباني بعنوان (القرحة

المعدنية).

وأضاف المصدر أن طبيبة التغذية العلاجية ورئيس قسم التغذية بمركز بنغازي

الطبي الدكتورة أسماء بالخير استكملت الجزء الثاني من المحاضرة .

(وال)