المفوضية الوطنية العليا للانتخابات : نسبة الناخبين المسجلين تتخطي 53 بالمائة .









طرابلس 10 إبريل 2018 ( وال )- كشفت المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات أن معدل تسجيل الناخبين في منظومة التسجيل تخطى 53% ، معتبرا

ذلك أمرا يضفي المصداقية على الانتخابات القادمة في نهاية العام الجاري.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان صحفي ، إنه " مع

اختتام عملية تسجيل الناخبين في داخل البلاد وخارجها، بلغ عدد الليبيين

المدرجين في سجل الناخبين 2.43 مليون ناخب، مايشكل نسبة 53.26 في المائة

من المؤهلين" والذين يبلغ عددهم 4.4 مليون ناخب.

وأشارت المفوضية إلى أن "هذه النسبة متعارف عليها دوليا لإضفاء معيار

المصداقية على أية عملية انتخابية مقبلة".

وانتهت عملية تسجيل الناخبين في منظومة التسجيل للمفوضية العليا

للانتخابات في ليبيا نهاية الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر من الاستمرار

داخل وخارج البلاد .

ومن جانبه ، أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،

أنه سيسعي لدعم عملية إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن " سلامة " طرح أمام مجلس الأمن في سبتمبر 2017 خطة تتضمن الدخول

في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق السياسي المتعثر، إضافة إلى وضع

خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية ، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية

ورئاسية قبل نهاية العام 2018.م .

( وال )