تحديد تسعيرة رغيف
الخبز .
الثلاثاء ، 10- 04- 2018 - 09:16:00
طرابلس 10 أبريل 2018 ( وال ) - تم تحديد تسعيرة رغيف الخبز داخل
الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز .
وقد أصدر المجلس البلدي طرابلس المركز قرارا بهذا الشأن ، وذلك بعد
التنسيق والتشاور بين بلدية طرابلس المركز ونقابة الخبازين .
وحدد القرار تسعيرة رغيف الخبز كالاتي :
- تسعيرة رغيف الخبز الحجم الكبير بوزن من (190 جرام إلى 200 جرام) ،
بقيمة دينار واحد لكل ســ(6)ـــت أرغفة (6 فرادي بجنيه) ، فيما جاءت
تسعيرة رغيف الخبز الحجم الصغير (بانينه) بوزن من (90 جرام إلي 100
جرام) ، بقيمة واحد دينار لكل اثني عــشــ(12)ــر رغيف (12 بانينه
بجنيه).
وشدد المجلس البلدي طرابلس المركز في قراره على ضرورة تقيد أصحاب المخابز
داخل نطاق البلدية كافة بالتسعيرة المحددة .
( وال )