تحديد تسعيرة رغيف الخبز .





طرابلس 10 أبريل 2018 ( وال ) - تم تحديد تسعيرة رغيف الخبز داخل

الحدود الإدارية لبلدية طرابلس المركز .

وقد أصدر المجلس البلدي طرابلس المركز قرارا بهذا الشأن ، وذلك بعد

التنسيق والتشاور بين بلدية طرابلس المركز ونقابة الخبازين .

وحدد القرار تسعيرة رغيف الخبز كالاتي :

- تسعيرة رغيف الخبز الحجم الكبير بوزن من (190 جرام إلى 200 جرام) ،

بقيمة دينار واحد لكل ســ(6)ـــت أرغفة (6 فرادي بجنيه) ، فيما جاءت

تسعيرة رغيف الخبز الحجم الصغير (بانينه) بوزن من (90 جرام إلي 100

جرام) ، بقيمة واحد دينار لكل اثني عــشــ(12)ــر رغيف (12 بانينه

بجنيه).

وشدد المجلس البلدي طرابلس المركز في قراره على ضرورة تقيد أصحاب المخابز

داخل نطاق البلدية كافة بالتسعيرة المحددة .

( وال )