ألمانيا تعتزم حرمان الإرهابيين من الجنسية وجوازات السفر.





عمان 10 ابريل 2018م (وال) - أعلن سكرتير الدولة لشؤون وزارة الداخلية

الاتحادية في ألمانيا،" شتيفان ماير" ، أن بلاده ستحرم الإرهابيين من

جوازات السفر والجنسية الألمانية.

وقال في مقابلة مع صحيفة (فستين) الألمانية، إن وزارة الداخلية تعتزم

حرمان الارهابيين من الجنسية الألمانية، بشرط أن تكون لديهم جنسية أخرى.

وقال ماير، هذا هو "الهدف الأساسي"، ومن المتوقع "أن يتم تقديم مشروع

قانون بذلك في السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية" .

من جهته، يعتزم وزير الداخلية الألمانية، هورست سيهوفر، توسيع قائمة

"بلدان المنشأ الآمنة"، التي ستسمح لهم بمعالجة طلبات اللجوء من هذه

البلدان بسرعة أكبر، بحيث تشمل جورجيا وأرمينيا وتونس والجزائر والمغرب.

وشغل سيهوفر سابقا منصب رئيس وزراء بولاية بافاريا الالمانية، وكان موقفه

بشأن الهجرة من أكثر المواقف تشددا.

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