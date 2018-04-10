قوات الاحتلال ومستوطنون يجبرون مزارعا وأشقاءه على مغادرة أرضهم ببيت لحم .





بيت لحم 10ابريل2019 (وال) - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنون،

اليوم الثلاثاء، مزارعا وأشقاءه من بلدة الخضر جنوب بيت لحم على مغادرة

أرضهم الزراعية، تحت تهديد السلاح.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة

الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال ومستوطنون أجبروا تحت تهديد

السلاح المزارع إبراهيم صبيح وأشقاءه، على مغادرة أرضهم الواقعة في

منطقة وادي الغويط، المحاذية للبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، أثناء

حراثتهم لها.

وأشار الى ان الأرض ملكية خاصة تبلغ مساحتها 18 دونما، مزروعة بأشجار

الزيتون والعنب، موضحا أن أراضي منطقة "وادي الغويط" تتعرض منذ فترة الى

اعتداءات متكررة، أقاموا على جزء منها البؤرة الاستيطانية المذكورة.

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