اصابة طالبات فلسطينيات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع برام الله.الثلاثاء ، 10-04-2018 - 09:07:00



رام الله 10 أبريل 2018 (وال) - أصيبت العشرات من الطالبات اليوم
الثلاثاء ، بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع
، نحو إحدى مدارس قرية المغير شمال شرق رام الله.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت تجاه الطالبات
المتوجهات للدراسة ، الأمر الذي أدى إلى احتجاز بعضهن داخل المدرسة ،
والبعض الآخر لم يتمكن من الوصول إليها.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات جيش الاحتلال لا تزال منتشرة
في عدة مناطق بالقرية ، وتمنع الفلسطينيين من الخروج من منازلهم.

.. ( وال ) ..

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