اصابة طالبات فلسطينيات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع برام
الله.
الثلاثاء ، 10- 04- 2018 - 09:07:00
رام الله 10 أبريل 2018 (وال) - أصيبت العشرات من الطالبات اليوم
الثلاثاء ، بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع
، نحو إحدى مدارس قرية المغير شمال شرق رام الله.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت تجاه الطالبات
المتوجهات للدراسة ، الأمر الذي أدى إلى احتجاز بعضهن داخل المدرسة ،
والبعض الآخر لم يتمكن من الوصول إليها.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات جيش الاحتلال لا تزال منتشرة
في عدة مناطق بالقرية ، وتمنع الفلسطينيين من الخروج من منازلهم.
.. ( وال ) ..