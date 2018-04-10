اصابة طالبات فلسطينيات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع برام الله.





رام الله 10 أبريل 2018 (وال) - أصيبت العشرات من الطالبات اليوم

الثلاثاء ، بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع

، نحو إحدى مدارس قرية المغير شمال شرق رام الله.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت تجاه الطالبات

المتوجهات للدراسة ، الأمر الذي أدى إلى احتجاز بعضهن داخل المدرسة ،

والبعض الآخر لم يتمكن من الوصول إليها.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات جيش الاحتلال لا تزال منتشرة

في عدة مناطق بالقرية ، وتمنع الفلسطينيين من الخروج من منازلهم.



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