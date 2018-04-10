تواصل دورة إعداد مدربي اللغة الإنجليزية بتونس .







تونس 10 أبريل 2018 ( وال ) - تتواصل وبنجاح دورة إعداد مدربي اللغة

الإنجليزية التي ينظمها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع

شركة غارنت للنشر.

وتهدف الدورة التى انطلقت آواخر شهر مارس الماضي بتونس وفقاً لما

ذكرته وزارة التعليم إلى الرفع من المستوى التعليمي والتدريبي للمدربين

المستهدفين من هذه الدورة التي يسعى المركز العام للتدريب وتطوير التعليم

بالتعاون مع شركة غارنت للنشر للوصول إلى مدرب لغة إنجليزية وفق معايير

علمية وتدريبية تسهم في تطوير العملية التعليمية .

( وال )