زلزال قوته 7ر4 درجة يضرب وسط إيطاليا ويحدث أضرارا مادية طفيفة.





روما 10 ابريل 2018 (وال) - ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس

ريختر اليوم الثلاثاء منطقة " بيفي تورينا " في وسط إيطاليا، التي ضربها

زلزال كبير دمرها عام 2016.

وكان مركز الزلزال مدينة موتشا في إقليم ماركي . ووقع عند الساعة 5:11

صباحا (0311 بتوقيت جرينتش).

وقال رئيس بلدية بلدة "بيفي تورينا" التي ضربها زلزال 2016 بشدة ، إن

زلزال اليوم الثلاثاء تسبب في بعض الأضرار .. مضيفا أنه صدرت أوامر

للمدارس بإغلاق أبوابها.

وعلقت السلطات خدمة القطارات في أجزاء من المنطقة للتحقق من حدوث

أضرار بالقضبان.

وقتل نحو 300 شخص في زلزال 2016 الذي بلغت شدته 3ر6 درجة وسوى قرى

بالأرض.



.. ( وال ) ..