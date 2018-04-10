التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وشركة المدار الجديد .الثلاثاء ، 10-04-2018 - 08:37:00



طرابلس 10 ابريل 2018 ( وال )- تم مساء أمس الاثنين ، التوقيع على
اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم وشركة المدار الجديد للإتصالات الهاتفية
وذلك علي هامش فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته (46) .
ووقع الاتفاقية الدكتور " عثمان عبدالجليل " وزير التعليم المفوض
والمهندس " محمد حسن " مدير عام شركة المدار الجديد للإتصالات الهاتفية
بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين .
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال تقنية المعلومات ،
والمساهمة في استخدام وسائل التقنية الحديثة في تطوير العملية التعليمية
بالمدارس والجامعات .
...(وال)...

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