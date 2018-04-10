وزراء الداخلية والخارجية والعدل بحكومة الوفاق الوطني يجتمعون مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا.





طرابلس 09 أبريل 2018 (وال)- اجتمع وزراء الداخلية, والخارجية

’والعدل بحكومة الوفاق الوطني مساء امس مع وزير الدولة البريطاني لشؤون

شمال أفريقيا والشرق الأوسط " الستر بيرت "الذي يزور ليبيا هذه الايام .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس بحث

العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا في عدد من المجالات ، بالإضافة

إلى بحث التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مكافحة الهجرة غير الشرعية

ومساهمة بريطانيا في هذا الموضوع بالتعاون مع الشركاء من الاتحادين

الأوروبي والإفريقي.

وأكد " الستر بيرت " عن سعادته بزيارة ليبيا وأن بريطانيا ملتزمة مع

الشركاء الأوروبيين على دعم الحكومة الليبية لتنفيذ كل الخطط والبرامج

مكافحة الهجرة والتعاون معها في تنفيذ برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين

إلى بلدانهم الأصلية

وأشار بيرت إلي أن التعاون مع دول المصدر في إقامة مشاريع تنموية قد

تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الشمال.

وشدد الوزير البريطاني على العزم للوصول مع كافة الشركاء على وضع حد

لمشكلة الهجرة غير الشرعية ،ومكافحة عمليات الاتجار بالبشر التي تقوم بها

العصابات الإجرامية عبر الحدود.

وحضر الاجتماع سفير بريطانيا لدى ليبيا "فرانك بيكر" وعدد من

المسئولين بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني .

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