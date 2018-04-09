الاتحاد يلتقي الشط في الدور الـ 16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة
القدم غدا الثلاثاء.
الإثنين ، 09- 04- 2018 - 22:33:00
طرابلس 09 أبريل 2018 (وال)- يلتقي فريق الاتحاد نظيره فريق الشط غدا
الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ 16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم
للموسم الرياضي 2017-2018 .
وستقام المباراة على تمام الساعة 16:00 مساء بملعب طرابلس الدولي.
يذكر أن فريق الشط تأهل إلى الدور الـ 16 على حساب فريق دارنس (3-2)
بركلات الترجيح، بينما تأهل فريق الاتحاد لنفس الدور على حساب فريق
الوحدة (1-0) ضمن منافسات الدور الـ 32.
...(وال)