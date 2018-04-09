الاتحاد يلتقي الشط في الدور الـ 16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم غدا الثلاثاء.





طرابلس 09 أبريل 2018 (وال)- يلتقي فريق الاتحاد نظيره فريق الشط غدا

الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ 16 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم

للموسم الرياضي 2017-2018 .

وستقام المباراة على تمام الساعة 16:00 مساء بملعب طرابلس الدولي.

يذكر أن فريق الشط تأهل إلى الدور الـ 16 على حساب فريق دارنس (3-2)

بركلات الترجيح، بينما تأهل فريق الاتحاد لنفس الدور على حساب فريق

الوحدة (1-0) ضمن منافسات الدور الـ 32.

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