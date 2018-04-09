أواسط الاتحاد والمدينة لكرة القدم في المباراة النهائية.الإثنين ، 09-04-2018 - 20:50:00



طرابلس 9 أبريل 2018 (وال)- فاز فريق أواسط الاتحاد لكرة القدم على أواسط
أهلي طرابلس بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل
الإيجابي بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب الاكاديمية بجنزور
مساء اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي لفئة الاواسط.
وفي ملعب طرابلس فاز أواسط المدينة على اليرموك بنتيجة هدف دون رد،
وبهذه النتيجة يلتقي في المباراة النهائية على كأس بطولة الاواسط فريقا
الاتحاد والمدينة.
...(وال)...

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