بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تتوجه إلى الجزائر.





طرابلس 9 أبريل 2018 (وال)- تتوجه بعثة المنتخب الوطني للناشئين، اليوم

الاثنين، إلى الجزائر للمشاركة في بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

خلال الفترة من 9 وحتى 15 أبريل الجاري بمدينة تلمسان الجزائرية.

المنتخب الوطني أنهى، الأحد، آخر تدريباته بنادي الاتحاد بطرابلس في

معسكر استمر لأكثر من عشرة أيام، وقبلها كان معسكر آخر في مدينة طبرق وقف

خلاله المدرب الوطني "فوزي العيساوي" على العناصر الرسمية التي اختارها

للبطولة بعد أن أجرى العديد من التصفيات.

وفي تصريحات للمدرب "العيساوي" أكد أن الموهبة الليبية موجودة وأن

العناصر المختارة سيكون لها شأن كبير في كرة القدم الليبية، طالبا من

الاتحادات الفرعية العمل على إنشاء منتخبات الاتحادات الفرعية للفئات

السنية والاهتمام بهذه المواهب.

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