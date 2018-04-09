رئيس المجلس االرئاسي يصدر التعليمات لاجهزة الدولة المعنية بتكثيف التحقيقات والكشف عن ابعاد جريمة مقتل ابناء الشرشاري .



طرابلس 9 ابريل 2018 (وال)- اكد المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، السيد "محمد السلاك"، تضامن رئيس المجلس الرئاسي الكامل مع أسرة "الشرشاري" المكلومة وإصداره التعليمات لأجهزة الدولة المعنية لتكثيف التحقيقات والكشف عن أبعاد الجريمة وتفاصيلها المتورطين بها كافة، لتطبيق العدالة لينالوا جزاءهم والعقاب العادل الذي يستحقونه على جريمتهم النكراء.

ونقل " السلاك" تجديد رئيس المجلس الرئاسي، تعازيه الحارة لأسرة "الشرشارى" في مصابها الأليم، وفاجعة فقدانها لثلاثة من أطفالها الأبرياء بعد أن عاشت مأساةَ خطفهم المؤلمة لأكثر من عامين على يد ثلة مجرمة تجردت من الإنسانية وارتكبت هذه الجريمة البشعة، التي يندى لها جبين البشرية. كما قدم العزاء إلى أهالي مدينة صرمان وإلى الليبيين جميعا.

وقال السلاك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، اليوم الإثنين، إن الإجراءات الخاصة بالترتيبات المالية لعام(2018)، تتواصل، وفقا للاتفاق السياسي، موضحا أن النقاشات ستستكمل خلال هذا الأسبوع بالتنسيق بين المجلس الرئاسي، واللجنة المالية، بمجلس النواب ووزارة المالية بحكومة الوفاق، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، مؤكدا قرب الأطراف المعنية الانتهاء من عملها، مع التوقع أن تعلن الترتيبات الأسبوع القادم.



وبخصوص تطورات "عاصفة الوطن"، أفاد "السلاك"، أن العملية تتواصل لليوم الثامن على التوالي بواسطة قوة مكافحة الإرهاب، وبدعم من سلاح الجو الليبي، وبتعاون كبير من الأهالي، مؤكدا أن النطاق الجغرافي للعملية، أصبح الآن خالٍ تماما من أي عناصر للتنظيم الإرهابي وأن دورياتِها وآلياتها تتمركز في المنطقة وتؤمنها بالكامل.



وأضاف أن القوة تؤكد أنها لم ولن تدخل إلى أي مدينة أو منطقة من المناطق، وأن مهامها تقتصر على التعامل مع أي أهداف محتملة في نطاق الأودية والشعاب بالضواحي.



وفيما يتعلق بانتخاب الرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة، نقل "السلاك" ترحيب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالعملية الديموقراطية، والتي جرت بالأمس، متمنيا لها التوفيق والسداد، مع دعوته إلى تكثيف جهودها لكسر حالة الجمود السياسي والانفتاح على الأطراف كافة والمساهمة الفعالة في تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية. كما قدم الشكر للرئاسة السابقة على مجهوداتها في الفترة الماضية وعلى ترسيخها لمبدأ التداول السلمي على السلطة.



وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، حول مشاركة قوات دولية في عملية "عاصفة وطن" والنطاق المحدد لها، قال "السلاك" إن القوات التي تقوم بهذه العملية هي قوة مكافحة الإرهاب وبمساندة قوات السلاح الجو الليبي، ولا وجود لأي قوات دولة في هذه العملية، مضيفاً أن مهمة القوات تقتصر على تتبع فلول الإرهاب في الوديان والشعاب فقط ولن توجد داخل المدن والمناطق السكانية.

(وال)