وكيل وزارة الصحة يتفقد الأعمال النهائية لإفتتاح مركز غسيل الكلى بطريق المطار.







طرابلس 9 أبريل 2018 (وال) - قام وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني " عيسى العمياني " اليوم بزيارة ميدانية للعيادة المجمعة - طريق

المطار للوقوف على الأعمال الجارية وتسريع وتيرتها وتذليل الصعاب لافتتاح

مركز غسيل الكلى بالعيادة.

وعقد العمياني خلال هذه الزيارة رفقة رئيس اللجنة العليا للكلى الدكتورة

"ماحدة موسى" ورئيس لجنة التخلص من النفايات الطبية الدكتورة "وفاء

الغرياني" ،اجتماعا بإدارة العيادة المجمعة لمناقشة ما وصل إليه المشروع

من ناحية التجهيزات والتأهيل للكادر الطبي والطبي المساعد وتوفير ما ينقص

المركز ليبدأ عمله الفعلي لخدمة المرضى.

وأكد الوكيل حرص وزارة الصحة على توفير الخدمة الطبية للمحتاجين إليها

وتقريبها من جميع المواطنين بمعايير عالية الجودة.

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